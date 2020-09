​20 cas positifs au Covid-19 à Nuutania

Tahiti le 26 septembre 2020 - 17 agents pénitentiaires et 3 détenus de Nuutania ont été dépistés positifs au Covid-19 cette semaine. Le personnel a été mis en isolement à domicile, les détenus ont été placés "dans une aile spécifique du centre pénitentiaire".

Après que le bureau de veille sanitaire (BVS) ait effectué deux dépistages successifs à Nuutania cette semaine, 20 personnes, dont le personnel et des détenus ont été dépistées positives au Covid-19, nous indique un communiqué du Haut-commissariat.

Ce dépistage massif fait suite à l'apparition de deux premiers cas positifs dans la même semaine. Lors du premier dépistage, le BVS découvre que 13 agents du centre pénitentiaire de Nuutania sont positifs au Covid-19. Ces derniers ont tout de suite été placés en isolement à domicile.



La seconde opération de dépistage a eu lieu vendredi. Elle concernait notamment des détenus considérés comme étant "des cas contacts potentiels et les plus vulnérables" ainsi que le personnel qui n'avait pas été dépisté lors de la première opération.

Ainsi 7 nouveaux cas positifs ont été détectés dont quatre personnels pénitentiaires et trois détenus. Ces derniers ont d'ailleurs tout de suite "été mis à l'écart des autres personnes détenues dans une aile spécifique du centre pénitentiaire". Selon le communiqué, l'état de santé de ces détenus ne présente "aucune inquiétude". Ils seront d'ailleurs suivis par le bureau de veille sanitaire.



Le communiqué de presse du Haut-commissariat précise que depuis le début de la crise sanitaire des "mesures draconiennes pour protéger à la fois les personnels et les personnes détenues et lutter contre la propagation du virus au sein des détentions" ont été mis en place. Le haut-commissariat souligne aussi que les gestes barrières sont appliqués "scrupuleusement". Le port du masque est généralisé même chez les détenus qui ont en reçu gratuitement. Et d'ailleurs l'ensemble des locaux de l'établissement, tout comme les parloirs sont désinfectés régulièrement précise aussi le communiqué.