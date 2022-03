​193 interpelle les candidats à la présidentielle

Tahiti, le 24 mars 2022 – Dans une "lettre ouverte" salée, l'Association 193 a souhaité interpeller jeudi les candidats à l'élection présidentielle sur le sujet du nucléaire en Polynésie française, demandant notamment le retrait de l'amendement Tetuanui sur le seuil minimum d'exposition pour permettre l'indemnisation des victimes des essais.



L'Association 193 de défense des victimes des essais nucléaires en Polynésie française s'est fendue jeudi d'une "lettre ouverte" aux candidats à l'élection présidentielle. Estimant que le sujet de la responsabilité des conséquences des essais nucléaires pour l'État français n'était pas assez présent dans les programmes des candidats, l'association insiste également sur le bilan du Président sortant et candidat à sa réélection, Emmanuel Macron, sur le sujet. Malgré le discours de l'intéressé sur sa considération pour le sujet du nucléaire, 193 estime que la table ronde menée à Paris et la mission Reko Tika n'ont au contraire pas été suffisamment suivies d'effets… "Nous le comprenons déjà depuis plusieurs années : ils veulent réécrire l’histoire de ce Pays, à leur manière, selon leurs logiques", dénonce l'association, mettant le gouvernement central et le gouvernement local dans le même panier sur ce sujet.



Plus concrètement, la lettre ouverte demande le retrait de l'amendement Tetuanui pris en 2018 pour instaurer un seuil minimum d'exposition de 1 millisevert pour ouvrir droit aux indemnisations des victimes des essais nucléaires, après la suppression du "risque négligeable" d'irradiation qui bloquait ces indemnisations. 193 évoque les "plus de 100 personnes qui se sont vues rejeter leur demande d’indemnisation alors même qu’elles remplissent les 3 conditions légales que sont, de temps, de lieu et de pathologie" en raison du critère du 1 millisevert. Enfin, le courrier se conclut sur le rappel de la demande de "référendum local" sur le sujet du nucléaire formulé depuis 2016. "L’Association 193 n’attend pas de miracle, mais uniquement une véritable reconnaissance des victimes accompagnée par une véritable réparation", conclut la lettre ouverte.