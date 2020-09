​171 plants de paka saisis à Faaone

Tahiti le 25 septembre 2020 – Les gendarmes de la brigade de Taravao ont saisi 171 plants de cannabis à Faaone jeudi. Le propriétaire, âgé de 53 ans, leur a assuré qu'il cultivait les plans pour sa consommation personnelle, à des fins thérapeutiques.



Jeudi, les gendarmes de la brigade de Taravao sont intervenus au domicile d'un particulier à Faaone, après avoir reçu des renseignements. Ils y ont découverts 171 plants de cannabis dans son jardin et 5 boîtes remplis de paka séché dans son domicile.



Le mis en cause, âgé de 53 ans, a assuré que cette quantité de cannabis était pour sa consommation personnelle, à des fins thérapeutiques.



Il a été auditionné et est reparti libre, mais il sera convoqué devant la justice. Les stupéfiants ont été détruits par incinération.