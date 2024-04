​115 nouveaux fonctionnaires en quête de savoir

Tahiti, le 15 avril 2024 – Les 115 lauréats du concours d'accès à la fonction publique territoriale de catégorie B ont été accueillis lundi matin à l’Université de la Polynésie française pour le lancement du diplôme d’université “Administration publique : service, qualité et engagement usager”.



L'Université de la Polynésie française (UPF) a accueilli lundi matin les 115 lauréats du concours d'accès à la fonction publique territoriale de catégorie B pour le lancement du diplôme d'université (DU) “Administration publique : service, qualité et engagement usager”. La cérémonie s’est tenue en présence de la ministre de la Fonction publique, Vannina Crolas, et du président de l’UPF, Patrick Capolsini.



Ce module d’intégration dans la fonction publique territoriale marque le début d’un processus de formation qui vise à fournir aux nouveaux agents les connaissances fondamentales nécessaires pour comprendre l’environnement territorial. Ce DU se fait fort de leur permettre de répondre à des questions cruciales au moment d’entamer une carrière dans la fonction publique : comment sont organisées les institutions et les entités publiques locales ? Quelles sont leurs missions spécifiques ? Comment évolue la carrière d’un fonctionnaire territorial au fil du temps ? Le module de formation prévoit aussi d’aborder les outils et dispositifs de formation qui sont à la disposition des agents de la fonction publique territoriale pour définir et réaliser avec succès un projet professionnel.



Pour les agents modèles



L’objectif principal étant de donner à l’agent les compétences et les informations essentielles pour qu’il puisse appréhender pleinement son rôle en qualité d’acteur au sein du service public, avec un souci particulier pour le service à l’usager, mais également de membre de la fonction publique territoriale.



Les cours seront donnés en journée. La formation se décline en 100 heures et quatre unités d’enseignement avec une validation par contrôle continu. La totalité des frais de formation est prise en charge par la Direction générale des ressources humaines (DGRH) du Pays.

25 h 30 seront consacrées aux fondamentaux de l’administration : répartition des compétences, législation et règlementation, comptabilité publique, droit et obligations des fonctionnaires, etc.



Durant 28 h 30, les nouveaux agents de catégorie B seront formés aux “comportements organisationnels”. Ils seront initiés à la notion de management des individus et des équipes, aux outils et connaissances permettant d’en faciliter la mise en œuvre, et à la communication.



27 h 30 de formation seront dédiées à la mission d’utilité publique des fonctionnaires : service à l’usager, développement territorial, accomplissement professionnel pour la dimension sociale ; pratiques responsables et enjeux environnementaux, pour ce qui concerne la dimension environnementale ; histoire, langue et culture polynésienne, sociologie des usagers, pour la dimension culturelle.



Enfin, durant 18 h 30, la quatrième unité d’enseignement se penchera sur les outils informatiques qui font l’environnement de la fonction publique, le principe de dématérialisation et de gestion numérique de l’information dans le respect des normes imposées par le Règlement général sur la protection des données (RGPD).