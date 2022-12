​101 nouvelles terres bientôt rétrocédées à Rimatara et Rurutu

Tahiti, le 13 décembre 2022 – Le gouvernement poursuit sa procédure de titrement de terres aux Australes. Le conseil des ministres, mardi, a approuvé 27 arrêtés de titrement concernant 101 terres sur les îles de Rimatara et Rurutu. Ces terres, qui appartenaient à la Polynésie française, vont être cédées à titre gratuit aux personnes ayant droit.



Depuis la mise en place de la procédure de titrement des îles de Rurutu et Rimatara en juin 2020, ce sont 123 actes de titrement qui ont été signés entre le Pays et les familles de ces îles. Le Pays a ainsi cédé gratuitement 220 terres, soit plus de 2 010 000 m².



Dans la continuité, le conseil des ministres a approuvé 27 arrêtés de titrement. Ces actes concernent 101 terres supplémentaires à céder (dont 15 situées sur l’île de Rurutu et 86 sur l’île de Rimatara) pour une superficie totale de 727 030 m².



Il convient de rappeler qu’à terme, cette procédure permettra la cession de 2 307 terres, soit 1 503 terres à Rurutu et 804 terres à Rimatara.

