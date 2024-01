​10 hectares restitués à leurs ayants droit aux Australes

Tahiti, le 17 janvier 2024 - Dix-huit pour un total de dix hectares ont été restituées à leurs ayants droits, mercredi, dans le cadre de titrement des îles de Rurutū et Rimatara.



Huit nouveaux actes ont été signés mercredi pour le titrement de 10 hectares à Rurutū et Rimatara, par les ayants droit des attributaires d’origine de ces emprises foncières. Ces actes concrétisent la cession de 18 terres supplémentaires. Cette opération, initiée en 2020, consiste à restituer des terres tombées dans le domaine public aux familles pouvant prétendre à disposer de droits fonciers.



Depuis la mise en place du titrement des îles de Rurutū et Rimatara en juin 2020, la Direction des affaires foncières (DAF) a réceptionné 1 075 déclarations de propriété pour Rurutū et 662 déclarations pour Rimatara sur un total de 2 307 inscrites.



Depuis mars 2022, 135 actes ont été signés pour une cession de 417 terres, ce qui représente un peu plus de 211 hectares de terres cédées au profit des familles de Rurutū et de Rimatara et leurs descendants.