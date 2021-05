​"Population cible" vaccinable : plus de 16, 18 ou 20 ans ?

Tahiti, le 19 mai 2021 – Alors que le ministre des Outre-mer avait évoqué une "population cible" à vacciner des plus de 16 ans la semaine dernière, le communiqué de son ministère cible mercredi les taux de vaccination des "plus de 20 ans" et le Pays comptabilise les taux de vaccination des plus de 18 ans…



Même avec la levée des motifs impérieux pour les personnes vaccinées au 9 juin, la problématique des 70% de "population cible" à vacciner avant une réouverture totale des frontières en Polynésie française est toujours posée. Reste visiblement une question à élucider, celle de la taille de cette "population cible". Lors de sa rencontre avec les partenaires économiques du Pays la semaine dernière, le ministre des Outre-mer avait annoncé qu'il ne s'agissait que des plus de 16 ans. Les autorités sanitaires du Pays de leurs côtés comptabilisent les plus de 18 ans, puisque les recommandations nationales sur la vaccination ne permettent pas d'inoculer le vaccin Janssen aux 16 et 17 ans. Et mercredi matin, le communiqué de presse du ministère des Outre-mer évoquait les taux de vaccination Outre-mer des "plus de 20 ans".



Un détail qui a son importance, puisqu'il permettrait d'arriver plus rapidement au seuil libératoire des 70% de vaccinés. En effet, si l'on considère la population totale de la Polynésie française, les 37 725 personnes ayant été complètement vaccinées ce mercredi matin (deux doses de Pfizer ou une dose de Janssen), le taux de vaccination général au fenua est actuellement de 13,7%. Si l'on considère une population cible des 16 ans et plus, ce taux grimpe à 17,6%. Pour les 18 ans et plus : 18,4%. Et pour les 20 ans et plus : 19,7%. Des variations entre les populations cibles qui vont aller grandissantes à mesure que la vaccination va progresser. Reste maintenant à choisir une des données et à s'y tenir dans l'optique des fameux 70%.



Mais contactés mercredi, les services de l'Etat et du Pays n'avaient pas d'information spécifique sur le chiffre qui entrera en compte pour comptabiliser cette "population cible".