​“Nette dégradation” de la météo sur la Société et aux Australes

Tahiti, le 12 janvier 2022 – Alors que des pluies importantes sévissent déjà sur les îles de la Société, Météo France annonce une “nette dégradation” du temps à compter de jeudi sur l'archipel de la Société et les Australes du Nord avec des vents en rafales pouvant atteindre 100 km/h.



Dans un communiqué diffusé mercredi, Météo France annonce l'arrivée d'un “épisode de fortes pluies” qui vont s'abattre sur les îles de la Société et les Australes du Nord. Cette “nette dégradation” du temps est liée au “système dépressionnaire tropical qui se creuse à l'ouest de la Polynésie”.



Dès jeudi matin, les îles Sous-le-Vent seront touchées par de fortes précipitations et des vents en rafales “dépassant 80 km/h” et “pouvant atteindre 100 Km/h localement”. En milieu de journée, ce sont les îles du Vent qui seront impactées par ces intempéries qui devraient durer jusqu'à samedi. De Rimatara à Raivavae aux Australes, le temps se dégradera également jeudi avec de “nombreux épisodes pluvieux et venteux” qui dureront jusqu'à dimanche matin.



Le répit sera de courte durée ce week-end puisque Météo France annonce que le temps “devrait de nouveau se dégrader en début de semaine avec l'arrivée d'un nouveau système dépressionnaire tropical”.



Rédigé par Garance Colbert le Mercredi 12 Janvier 2022 à 15:09 | Lu 808 fois