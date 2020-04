​« La circulation du virus est stoppée »

On entend beaucoup parler du côté des entreprises d’un désir de reprendre l’activité. Est-ce qu’il est possible de le faire ?



« Compte tenu de ce que je viens de vous dire, c’est vrai et puis compte tenu aussi du fait que cette épidémie, autant elle est gênante du point de vue sanitaire, elle entraîne également des conséquences économiques importantes sur la vie du pays, sur la vie des entreprises et sur les salariés. Donc on étudie à l’heure actuelles des stratégies de reprise progressive de l’activité. Un certain nombre de mesures seront prises dans les jours qui viennent pour voir dans quelles conditions cette reprise d’une activité progressive, graduée, en fonction des secteurs pourra se faire. Je pense que le président du Pays et le haut-commissaire en parleront bientôt. »



On ne s’achemine donc pas sur une reprise globale au 29 avril ?



« Pour une reprise globale, c’est difficile d’un seul coup. Ça serait prendre des risques. On préfère faire secteur par secteur, d’autant plus qu’à l’heure actuelle, on contraint les gens qui sont dans les îles du Vent à ne pas aller dans les autres archipels sauf sous conditions de confinement préalable pour des personnes qui seraient restées au moins deux semaines ici sous contrôle et sous condition de passage d’un test. En dehors de ces conditions-là et du fait que ce soit les services de santé qui aient contrôlé le confinement, il n’est pas possible encore de faire des voyages entre les îles du Vent les autres archipels. Pour les autres archipels, si on en arrive à un allégement des mesures de confinement, ils seront les premiers concernés puisque, maintenant on peut le dire on est on est certain que le virus n’a pas circulé au sein des archipels. Il y a eu quelques alertes ici ou là, mais il n’y a pas eu de contamination. Pour les archipels éloignés on est donc relativement tranquille. »