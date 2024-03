​"La Saintonge" modélisée avant destruction

Tahiti le 20 mars 2024. Arue fait un pas en avant vers la préservation de son héritage culturel avec le lancement du programme de modélisation 3D du bâtiment historique emblématique « La Saintonge », abritant l'hôtel de ville de la commune. Cette initiative, portée et financée par la Direction de la Culture et du Patrimoine s'inscrit dans un effort concerté pour sauvegarder ce symbole de notre passé alors qu'il fait face à des défis majeurs de conservation.





« La Saintonge » incarne non seulement une part significative de l'histoire de Arue, mais elle représente également un témoignage précieux de notre patrimoine commun. Malheureusement, son état actuel de dégradation, avec un risque imminent d'effondrement, a nécessité une action urgente pour en préserver l’essence. C'est dans ce contexte que la DCP, en collaboration avec la municipalité de Arue, a initié ce programme novateur de sauvegarde numérique du bâtiment.



Grâce à l'utilisation de la technologie LiDar (Light Detection and Ranging), la DCP a réussi à créer une réplique numérique fidèle de « La Saintonge ». Bien que seul l'extérieur du bâtiment ait pu être modélisé pour des raisons de sécurité, cette démarche ouvre la voie à une documentation précise et durable du patrimoine architectural. En effet, cette modélisation 3D offre une base de données détaillée, fiable et accessible, essentielle pour toute entreprise future de reconstruction ou de restauration.



Les avantages de cette modélisation ne se limitent pas à la documentation. En offrant une expérience visuelle immersive, elle permet à la fois aux experts et au grand public de mieux appréhender et apprécier notre patrimoine architectural. De plus, cette initiative contribue à la valorisation du patrimoine en permettant une diffusion plus large et accessible de l'histoire de notre territoire.



Dans une démarche de transparence et de valorisation du patrimoine culturel, la DCP annonce la mise à disposition gratuite des données numériques au profit de la commune de 'Ārue. Par cette action, elle souhaite encourager la collaboration et le partage des connaissances pour une meilleure préservation de notre héritage commun.



La DCP s'engage à poursuivre ses efforts de mise en valeur de ces données numériques et communiquera dès que la modélisation sera finalisée et accessible au grand public. Cette initiative s'inscrit dans le cadre plus large du développement du patrimoine culturel numérique du Pays, avec d'autres projets ambitieux tels que la numérisation du site de Taputapuatea à Raiatea.