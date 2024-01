​“Gauguin’s world” en Australie et au Texas

Tahiti, le 11 janvier 2024 - La vice-présidente en charge de la Culture, Éliane Tevahitua, a reçu ce lundi la conservatrice principale de la National Gallery of Australia, Lucina Ward, afin de “calibrer les détails de diverses manifestations” à l'occasion de l'exposition “Gauguin's World” qui se déroulera successivement à Canberra et au Texas à partir du mois de juin et jusqu'en 2025.



Deux femmes de culture se sont rencontrées ce lundi : la vice-présidente du Pays, Éliane Tevahitua, et Lucina Ward qui est la conservatrice principale de la National Gallery of Australia. C'est le principal musée de Canberra en Australie et il abrite plus de 120 000 œuvres d'art.



L’objectif de cette réunion était de calibrer les détails des diverses manifestations qui seront organisées par la National Gallery of Australia (NGA), en juin 2024 à Canberra, à l’occasion de l’exposition “Gauguin’s World”, explique un communiqué de la vice-présidence. Cet événement artistique majeur se déroulera successivement à la NGA de Canberra, du 28 juin au 7 octobre 2024, puis du 3 novembre 2024 au 16 février 2025, au Museum of Fine Arts de Houston, au Texas.



Une délégation polynésienne participera à ces manifestations en Australie, notamment un groupe de ‘ori tahiti qui animera le vernissage, des représentants du Te Fare Iamanaha - Musée de Tahiti et des îles, qui prêtera à la NGA des objets issus de ses collections (un panneau en bois, trois cuillères sculptées et quatre objets des îles Marquises : un pū taiana, un ivi po’o, un ti’i et un manche d’éventail tāhi’i), une délégation du service de l’artisanat traditionnel qui achalandera la boutique de la NGA en objets d’artisanat destinés à la vente durant toute la durée de l’exposition, et plusieurs personnes ressources polynésiennes qui interviendront sur l’œuvre de Gauguin lors d’un symposium organisé par Henry Loyrette, commissaire de l’exposition.



Parmi les soixante-cinq institutions ayant consenti au prêt d’œuvres de Paul Gauguin, se trouvent plusieurs collections nationales : le musée d’Orsay, le National Museum of Hungary, le musée Thyssen Bornemisza de Madrid, le Louvre Abu Dhabi, le Museo del Arte de Sao Paulo-Assis Chateaubriand, ainsi que des collectionneurs privés japonais et une série de musées américains : The Museum of Modern Art de New York, The Philadelphia Museum of Art, The J-P Morgan Library, The Guggenheim Museum, The Getty Museum, The Metropolitan Museum of Art, The Art Institute of Chicago, The National Gallery of Art of Washington D.C.



Cette exposition prévoit la présentation d’environ 130 œuvres de Paul Gauguin, dont une soixantaine de peintures, sculptures, œuvres graphiques sur papier, céramiques et autres. Elle donnera l’occasion à la Polynésie française d’être représentée sur le sol australien, puis aux États-Unis d’Amérique, tout au long des années 2024 et 2025.

Rédigé par Avec communiqué le Jeudi 11 Janvier 2024 à 16:33 | Lu 194 fois