​"Faux" sur le projet de Hao : Coco Taputuarai condamné en appel

Tahiti, le 15 octobre 2020 – L'entrepreneur et ancien maître d'ouvrage délégué du projet aquacole de Hao, Coco Taputuarai, a été condamné jeudi en appel à un an de prison avec sursis et une exclusion définitive des marchés publics pour des "faux" réalisés dans le cadre de ses prestations pour le projet de ferme aquacole aux Tuamotu.



Si le projet aquacole de Hao n'est toujours pas entièrement sorti de terre, certains comptes se règlent déjà au palais de justice. Jeudi matin, la cour d'appel de Papeete a condamné l'entrepreneur et ancien maître d'ouvrage délégué du projet, Coco Taputuarai, à un an de prison avec sursis, cinq millions de Fcfp d'amende et une exclusion définitive des marchés publics de l'administration pour des "faux", qui lui avaient permis de réclamer plusieurs dizaines de millions de Fcfp à la société Tahiti Nui Ocean Foods (TNOF), la filiale de la compagnie chinoise Tian Rui International qui l'employait sur ce projet. Coco Taputuarai a également été condamné à indemniser TNOF, avec astreinte, pour près de 50 millions de Fcfp.



A l'origine de cette affaire, fin 2016, l’architecte employé par la société Coco Group Engineering avait porté plainte en dénonçant la falsification de 16 plans opérée par Coco Taputuarai à l’aide d’un faux tampon. L’avocat de la société TNOF avait expliqué à l'audience que cette dernière avait dépensé des sommes "exorbitantes" lorsqu’il avait fallu faire refaire les permis de construire et "confier la mission à une autre société".