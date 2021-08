Tahiti, le 16 août 2021 – Le ministre de la Santé, Jacques Raynal, a annoncé lundi matin sur Polynésie la 1ère que 98% des personnes actuellement hospitalisées en réanimation ou en service Covid étaient non vaccinées. "C'est une épidémie de non vaccinés", a tenu à marteler le ministre.



"La principale information que je voudrai diffuser, c'est que 98% des personnes actuellement hospitalisées en réanimation et dans les filières Covid non réanimation sont des personnes qui ne sont pas vaccinées." Invité lundi matin de la matinale de Polynésie la 1ère, le ministre de la Santé, Jacques Raynal, a fait un point sur la situation sanitaire après un week-end dramatique endeuillé par 23 décès liés à l'épidémie et 283 hospitalisations. "C'est une épidémie de non vaccinées", a tenu à marteler le ministre de la Santé. "Pratiquement tous ces gens qui ont choisi de ne pas se faire vacciner, ou qui n'ont pas pu accéder à la vaccination, viennent occuper tous les lits. Alors que les personnes qui ont fait la démarche de se vacciner n'auront pas accès aux soins", a regretté Jacques Raynal. Le ministre a annoncé que sur les 212 lits disponibles en filière Covid hors réanimation au centre hospitalier, il n'en restait que 7 encore libres dimanche soir.



Le ministre a indiqué avoir enregistré une augmentation de "25 à 28% de la vaccination" depuis la flambée épidémique liée à la propagation du variant Delta. Il a également expliqué que le profil des personnes vaccinées semblait rajeunir. "On a moins de personnes âgées que des personnes entre 45 et 60 ans", a indiqué Jacques Raynal, expliquant que ce changement lui paraissait naturel, puisque les plus de 75 ans sont désormais vaccinés à 77%.