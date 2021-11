​​Vols vers les USA : Une anticipation des démarches est conseillée

Tahiti, le 9 novembre 2021 – Avec la modification des conditions imposées aux voyageurs, les autorités et les compagnies aériennes conseillent aux voyageurs de réaliser leur test RT-PCR ou antigénique négatif avant de se présenter à l’aéroport de Tahiti-Faa’a.



Depuis ce lundi, les voyageurs en visite ou en transit aux États-Unis doivent obligatoirement être vaccinés depuis au moins deux semaines. Ils doivent en outre disposer d’un test RT-PCR ou antigénique négatif de moins de 72 heures.



Afin de fluidifier les formalités d'embarquement à l’aéroport de Tahiti-Faa’a, un communiqué du haut-commissariat recommande mardi aux voyageurs d’anticiper les démarches administratives et sanitaires, en particulier la réalisation des tests, avant d’arriver sur site. Cette anticipation vise aussi à éviter une saturation du site de dépistage de l’aéroport, et le réserver aux voyageurs n’ayant pas d’autres choix, comme ceux venant des îles ou en transit.



Les tests RT-PCR peuvent ainsi être réalisés par anticipation dans les 72 heures à l’Institut Louis Malardé ou dans les laboratoires d’analyse de biologie médicale de Paofai ou d’Anne-Marie Javouhey. Les tests antigéniques peuvent être réalisés en pharmacie sous supervision d’un pharmacien.



La mise en garde des autorités de l’Etat porte également sur les différences de modalités concernant la validation d’un schéma vaccinal complet. Par exemple, il n’est pas possible pour entrer aux USA de n’avoir réalisé qu’une dose sur deux dans le cas d’un vaccin à deux doses, même en cas d’infection avérée au Covid-19. Les voyageurs vaccinés ne peuvent entrer aux USA qu’après deux semaines suivant la dernière injection pour les vaccins à deux doses / deux semaines après un vaccin monodose.



Une communication faite à la suite d'une réunion entre l’État, le Pays et les opérateurs aériens organisée lundi pourfaire le point sur les nouvelles règles sanitaires applicables pour les voyages à destination, en escale ou en transit aux USA.



Rédigé par Jean-Pierre Viatge le Mardi 9 Novembre 2021 à 17:56 | Lu 1237 fois