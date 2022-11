Ā’amu expose en solo au Chevalet

Tahiti, le 22 novembre 2022 - L’artiste peintre Ā’amu propose une exposition de ses œuvres à la galerie Au Chevalet. Elle y dévoile son univers poétique et onirique avec des aquarelles et des acryliques de différentes périodes.



C’est la première fois qu’elle expose seule à la galerie Au Chevalet. Ā’amu est une artiste peintre dont les traits et les teintes, délicats, sont reconnaissables en tous. Elle propose des œuvres poétiques et pleines de douceur qui racontent la Polynésie et questionnent le visiteur. L’événement est l’occasion de découvrir son univers. Elle y présente, jusqu'au 26 novembre, 50 toiles de différentes périodes. Ce qu’elle aime, c’est “l’histoire, la culture, la nature et sa préservation”. Elle parle de la nature avec un grand N, la faune, la flore, mais aussi les femmes et les hommes qui la peuplent.



Dans son atelier, elle peint sans relâche, mais elle ne montre au grand public que ce qui est vraiment abouti. “Il y a toujours un écart entre ce que l’on veut et ce que l’on réalise. Quand cet écart est minimal, alors je me décide à montrer ce que j’ai fait.”

Aquarelles et acryliques Les 50 tableaux, des aquarelles et des acryliques, ont tous un titre. La plupart sont, en plus, légendés. Par exemple, celui qui est intitulé Démêlage représente une adolescente. Le personnage est assis, une brosse à la main. “Démêler ses cheveux, c’est aussi démêler en douceur ses idées, ses pensées, dans ce moment de transition entre le jour et la nuit, l’enfance et l’adolescence…”, explique l’artiste peintre. Tout autour de l’adolescente dont le regard témoigne volontairement d’un moment de réflexion, une vingtaine d’oiseaux a été dessinée. “J’ai passé beaucoup de temps sur ce regard”, précise Ā’amu. Les oiseaux se confondent avec la végétation, ils symbolisent des pensées sereines ou inquiétantes, “des pensées s’enracinant dans le connu mais se projetant aussi vers l’inconnu”.



Ā’amu aime également peindre des légendes, elle a illustré celle de l’Arbre à pain avec Rua-ta’ata et son épouse Rumau-ari’i ou encore celle de Pipiri-Mā. Elle a aussi imaginé l’évasion de A’a. Le fameux tiki représente le dieu A’a de l’île de Rurutu, il est une pièce du British Museum de Londres. Après l’avoir peint en 2019 dans le froid de l’exil du British Museum, Ā’amu a profité du confinement en 2020 pour lui offrir une évasion. “Les petits dieux ont profité de l’ouverture de sa porte dorsale pour s’en servir de luge et descendre s’amuser enfin”, décrit-elle pour expliquer la mise en scène de sa toile.

Préserver la vie et la nature Dans Voyage intérieur, elle montre le cœur de l’Océanie où montent les tourbillons d’oiseaux, où les crosses de fougères se déroulent vers la lumière. “La vie est là, toujours à préserver, palpitante en nous et autour de nous.” Ā’amu a une affection particulière pour certains végétaux, certains lieux, certaines personnalités comme Bobby Holcomb ou certains sons. Elle dit apprécier les crosses de fougères qui reviennent régulièrement, les étoiles qu’elle présente notamment en peignant des leçons d’étoiles de nuit comme de jour, le son du pahu ou du vivo. Une toile est d’ailleurs intitulée Viv’eaux. C’est l’enchantement du monde par cet instrument qui “fait onduler les troncs des mape et la courbe de l’horizon, pendant que la vie marine continue de glisser, tout comme les envols d’oiseaux et ceux des feuilles sur le marae au rythme de ses notes… En écho, le plaisir du jeu des corps dans l’eau. Autant de rappels du passé et d’appels du grand souffle de la vie.”



Les tableaux de Ā’amu vont au-delà des seules formes et des couleurs. Ils sont une porte ouverte sur son univers, et à travers elle, sur la Polynésie d’hier et d’aujourd’hui. Cette fin d’année, l’artiste participera également à l’exposition collective de la galerie Au Chevalet début décembre puis chez Art’griculture du 17 au 31 décembre. Des nouvelles toiles y seront présentées. Elles sont en cours de réalisation.

Pratique À la galerie Au Chevalet, jusqu'au 26 novembre. Entrée libre et gratuite.

Horaires : le lundi de 13h30 à 17h30, du mardi au jeudi de 8 heures à midi et de 13h30 à 17h30 ; le vendredi de 8 heures à midi et de 13h30 à 16h30, le samedi de 8 heures à midi.



Contacts :

Tél. : 40.42.12.55 ou 87.77.52.06

