«  Prenez la mer, mais pas les risques », la Brigade nautique en action

« L'objectif de cette journée qui associe les différents services de l’État et du Pays impliqués dans l’action de l’État en mer : Gendarmerie nationale, Marine nationale /Gendarmerie maritime, Affaires maritimes, Direction de la Police aux frontières, Direction Polynésienne des Affaires Maritimes, les bénévoles sauveteurs (...) est de sensibiliser les usagers de la mer à l’importance du respect des règles de sécurité et de prudence lors de la pratique d’activités telles que la plaisance, les sports de glisse, etc. », explique le Commissaire de la Marine, Yvan de Trogoff, conseiller pour l'Action de l'Etat en Mer du Commandant de zone maritime, l'Amiral Lebreton.

Car si cette journée a été organisée, c'est que l'océan, même lorsqu'il porte le nom de Pacifique, ne l'est pas toujours et se révèle parfois mortel.

« En 2018, il y a eu 12 décédés en mer et quatre disparus. Cette année sur les six premiers mois, on compte quatre décédés en mer et deux disparus. Parfois, les décès sont liés a une mauvaise application de règles simples comme prévenir ses proches avant de partir de mer, avoir des balises de recherche (…). C'est important de prendre cinq minutes pour vérifier l'ensemble des équipements. Appliquer les règles de sécurité, ce sont des vies sauvées en mer », souligne le Commissaire de la Marine.