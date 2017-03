Vini ouvre son réseau 4G dans l'agglomération urbaine

Le réseau 4G sera réservé aux 50 000 clients Premium+ de l'opérateur historique, soit un quart de son parc d'abonnés et clients prépayés. "Nous avons observé que ce sont les clients Premium qui consomment le plus de data. 70% d'entre eux utilisent l'internet mobile" explique Yannick Teriierooiterai, directeur de Vini.



Pour accompagner le lancement, Vini en profite pour augmenter les volumes de ces forfaits en offrant 1Go de données mobiles supplémentaires à tous les clients Premium (ces abonnements, qui commencent à 4 900 Fcfp par mois, offrent désormais entre 2 Go et 5 Go de données). Contrairement aux dernières modifications sur les abonnements ADSL, cette fois l'augmentation des volumes est automatique et ne conduit pas à un réengagement.



LES ÎLES SOUS-LE-VENT COUVERTES DANS LES TROIS ANS



Pour profiter du réseau 4G il y aura plusieurs conditions à respecter, mais une fois qu'elles sont remplies la bascule est automatique. Les conditions :

- être abonné à un forfait Premium+

- disposer d'un smartphone compatible 4G LTE en bande 20 (Vini en propose à 13 900 Fcfp en boutique)

- activer la 4G dans les paramètres du téléphone (aussi appelée LTE)

- avoir la carte SIM rouge (les cartes SIM blanches doivent être remplacées en magasin)

- se situer dans la zone couverte, de Punaauia à Arue



Avec 80 antennes à installer d'ici la fin de l'année pour couvrir une grande partie de Tahiti, Moorea et Bora Bora, la première phase de déploiement du réseau coûtera 500 millions de francs à l'OPT. Le reste de l'archipel la Société – incluant Tetiaroa – sera équipé dans les trois ans.



Des démonstrations du réseau, ainsi qu'une présentation d'une vidéo en trois dimensions de Teahupoo sur un casque de réalité virtuel, seront effectuées par l'opérateur au Digital Festival Tahiti puis dans différents centres commerciaux jusqu'au 1er avril.