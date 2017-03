Vinci Facilities veut gérer vos bâtiments

"Vinci Facilities est la marque de Vinci Energies dédiée à la maintenance technique des bâtiments et au facility management. Le Facility management, c'est prendre en charge l'ensemble de l'exploitation des bâtiments, des services techniques et des services aux occupants. Bâtiments administratifs, lycées, usines, tous les types de bâtiments sont concernés."

PAPEETE, le 3 mars 2017 -300 personnes s'étaient déplacées ce jeudi 2 mars à l'Intercontinental de Faa'a pour la soirée de lancement de Vinci Facilities. Cette nouvelle entreprise émane de Cegelec, de qui elle hérite 90 salariés et 1,5 milliard de francs de chiffre d'affaires.Philippe Conus, Brand Director de Vinci Facilities venu de métropole pour le lancement, nous présente cette entreprise multinationale :Le plus gros client métropolitain de l'entreprise est le géant Thales et ses 45 buildings.Thibaud Giraud, qui prend la tête de la structure locale, nous précise qu'en PolynésieNous voyons ainsi s'appliquer à la petite échelle polynésienne la stratégie globale de la multinationale française Vinci. Philippe Conus nous explique queEn Polynésie, les activités de Vinci Facilities représenteront la moitié du Chiffre d'affaires de Cegelec. Et le nouveau patron, Thibaud Giraud, compte bien continuer de faire croitre son entreprise en innovant :