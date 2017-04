Un cadavre découvert dans la vallée de la Matatia

PUNAAUIA, le 21 avril 2017 - Les recherches engagées pour retrouver Louis-Noël Renou, porté disparu depuis trois semaines entre Faa'a et Punaauia, ont abouti ce matin à la découverte du corps d'un homme qui pourrait être celui du sexagénaire selon nos confrères de Polynésie 1ère.



Une autopsie a été ordonnée pour mettre un nom sur ce corps qui morphologiquement pourrait être celui de Louis-Noël Renou relatent ainsi nos confrères. Des investigations médico-légales qui devront aussi déterminer les causes de la mort. La gendarmerie, la police municipale et les pompiers ont été déployés pour mener ces recherches ce vendredi matin dans la vallée de la Matatia, où le sexagénaire possède un terrain. Le cadavre découvert ce matin l'a d'ailleurs été sur ce terrain précisent nos confrères.



L'enquête autour de cette mystérieuse disparition a été confiée à la juge d'instruction Edwige Bit qui s'est déplacée sur les lieux. Louis-Noël Renou est activement recherché depuis le 2 avril dernier, date à laquelle il a quitté son domicile familial de Faa'a pour se rendre sur son terrain de Matatia.