Un bébé de 6 mois meurt de la dengue en Nouvelle-Calédonie

Nouméa, France | AFP | lundi 28/05/2017 - Une petite fille de six mois a succombé au virus de la dengue en Nouvelle-Calédonie où, selon le gouvernement local, l'épidémie en cours depuis janvier "sévit toujours dangereusement", a-t-il indiqué lundi.



Il s'agit de la neuvième et plus jeune victime depuis le début de l'année.



Domicilié au Mont-Dore, en périphérie de Nouméa, l'enfant, qui ne présentait pas d'antécédents médicaux, est décédé après "des signes cliniques d'infection notamment respiratoires", consécutifs à la dengue, a déclaré l'exécutif dans un communiqué.



"Nous continuons à avoir des conditions climatiques favorables au développement des moustiques avec une alternance de pluie et de chaleur. La population ne doit absolument pas baisser la garde pour se protéger et lutter contre les gites larvaires", a déclaré à l'AFP Sylvie Laumond, médecin épidémiologiste à la Dass.



Plus de 3.500 cas de dengue, dont trois des quatre sérotypes sont en circulation dans l'archipel, ont été enregistrés depuis janvier et près de 500 personnes ont été hospitalisées en raison de complications.