Tubuai : 220 pieds de pakalolo à la benne

TUBUAI, le 19 avril 2017 - Une opération de police judiciaire a été menée conjointement par les gendarmes et la police municipale, le 10 avril dernier, pour vérifier des informations relatives à l’existence de plusieurs plantations de pakalolo sur l’île de Tubuai. 220 pieds ont été saisis.



Les investigations ont permis la découverte de 220 pieds de cannabis dissimulés dans la végétation sur les hauteurs de Taahueia.



Les propriétaires de la culture de pakalolo ont été identifiés et devront répondre de faits de détention et usage de produits stupéfiants devant le prochain tribunal forain.



Sur instructions du parquet de Papeete, les plants de cannabis découverts ont été détruits par incinération.