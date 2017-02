Trophées du Sport – Michel Bourez dans le coeur du public, le palmarès complet

PAPEETE, le 25 mai 2017- La soirée de remise des prix des Trophées du sport s’est déroulée hier soir au Grand Théâtre de la Maison de la culture. Le public est venu nombreux assister à la soirée qui était retransmise en direct sur Polynésie 1e. Billy Besson et Hinatea Bernadino ont a remporté le 1e prix du Jury, Michel Bourez, Dany Gérard et encore Hinatea Bernadino forment le podium du Grand Prix du public.Revivez la soirée des lauréats "Les trophées du sport en cliquant ici: http://www.tahiti-infos.com/La-ceremonie-de-remise-des-Trophees-du-sport-en-direct_a158210.html Le public est venu nombreux pour assister à cette grande fête du sport proposée par Tahiti Infos, Air Tahiti Nui et Polynésie 1e sous le haut patronnage de la Ministre de l’éducation, de la jeunesse et des sports Nicole Sanquer-Fareata. Les Trophées du sport sont destinés à faire la promotion des valeurs du sport polynésien et de ses acteurs. Différentes animations ont agrémenté cette soirée de remise des prix. Les grands gagnants des prix de meilleurs athlètes homme et femme de l’année 2016 ont été Billy Besson et Hinatea Bernadino.