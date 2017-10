Tohua Koueva : un site en ruine à Taiohae, un moai décapité…

PAPEETE, le 16 octobre 2017A Nuku Hiva, le prestigieux site du tohua de Koueva est fort mal entretenu. Pire, le moai sculpté par la délégation pascuane au Festival des arts a été brisé et gît, décapité et abandonné, sur le site. Un gâchis déplorable…





Nous avions dénoncé, il y a quelques mois, le fait qu’un an après le Festival des arts qui s’était tenu à Hiva Oa (Marquises sud), les deux sculptures en bois offertes par la délégation pascuane n’avaient fait l’objet d’aucun traitement contre les insectes qui, déjà, se régalaient (de la sciure s’échappant de perforations). Comme si un traitement contre les xylophages et une lasure de protection n’étaient pas la moindre des choses à appliquer à des sculptures qui dépassent deux mètres de hauteur et qui sont exposées en plein air (voir Tahiti Infos du 3 mai 2017). Apparemment, c’était trop demander aux responsables de la mairie de Hiva Oa…