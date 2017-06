The Bridge : le Tahitien Billy Besson dans la course

Avec AFP - Ce mercredi matin, Tahiti Infos a rencontré Billy Besson à Nantes, prêt à embarquer sur le maxi-trimaran Sodebo skippé par Thomas Coville. L'imoca devait rallier Saint-Nazaire dans la soirée, pour s'aligner sur la ligne de départ d'une des course navale les plus originales de l'année the Bridge.



Les super héros de la mer, comme les détenteurs des records du tour du monde Thomas Coville (en solitaire) et Francis Joyon (en équipage), s'apprêtent à affronter le paquebot Queen Mary 2 dans un duel fou, The Bridge.



Le concept: quatre trimarans de la classe des Ultimes (environ 30 m de long), défient l'un des joyaux des chantiers de Saint-Nazaire, le Queen Mary 2 (345 m de long) qui revient pour la première fois "à la maison". Cette course inédite partira le dimanche 25 juin à 19h00 du port nazairien pour rallier New York.



"Cette idée de se lancer contre le Queen Mary 2 est intéressante, elle éveille l'imaginaire. Voir quatre Ultimes à côté du Queen Mary 2, ça pourrait presque faire un début de film. Et arriver à New York par la mer en Ultime pour l'avoir fait deux ou trois fois, c'est un moment fantastique" s'est réjouit à l'AFP Thomas Coville en mai dernier.



A bord du maxi-trimaran du skipper multi-titré, on retrouve Vincent Riou, Thierry Briend, Loïc Le Mignon, Jean-Luc Nélias... et Billy Besson. Après avoir vécu un calvaire aux JO de Rio à cause d'une hernie discale, le quadruple champion du monde (Nacra 17) a repris du poil de la bête et le chemin de la compétition.



En participant à The Bridge, Billy Besson s'apprête à vivre une aventure hors du commun. La course est en effet inédite non seulement du point de vue des participants - maxi-trimarans contre paquebot de croisière - mais également de par son aspect historique : The Bridge entend célebrer le centenaire de la guerre de 14-18 et des liens entre la France et les Etats-Unis. C'est pourquoi la course, qui débutera sous le pont de Saint-Nazaire, prendra fin de l'autre côté de l'Atlantique, sous le pont Verrazano de New-York.



Pour le Queen Mary 2, qui avance quasi en ligne droite et à 25 noeuds quelle que soit la météo, la date d'arrivée sur le continent américain est déjà connue : ce sera le 1er juillet 2017. Les trimarans devront eux composer avec les caprices du vent et une route plus longue pour éviter icebergs et cétacés. Espérons que les conditions leur seront favorables, d'autant que Billy Besson est attendu le 7 juillet pour participer à une autre course de renom : le tour de France à la voile....