Tahoera'a : "Le choix d'une Polynésie forte dans une France forte"

Le Tahoera’a Huiraatira (COMMUNIQUE) remercie tous les électeurs qui ont voté, nombreux, pour Marine le Pen au premier tour. Avec 32,53% la Polynésie a apporté à Marine Le Pen l’un de ses meilleurs scores Outremer, et 24.599 Polynésiens lui ont témoigné leur confiance. Le Tahoera’a Huiraatira appelle les Polynésiens à se mobiliser massivement pour le second tour pour faire de Marine Le Pen la prochaine présidente de la République. Le choix de Marine Le Pen s’impose comme le meilleur choix pour la Polynésie française.



Si le Tahoera’a Huiraatira lui a apporté son soutien, c’est parce qu’elle a un programme pour la Polynésie française, et que c’est le meilleur pour notre pays. Elle s’est engagée personnellement et solennellement sur les objectifs du Tahoera’a Huiraatira. Elle veut fonder un réel partenariat, équitable et respectueux, alors qu’Emmanuel Macron n’a pas de programme pour la Polynésie française.



Marine Le Pen fait l’objet d’une campagne mensongère qui cherche à la discréditer. En dépit de cela, un nombre important de Français lui ont fait confiance. Malgré ces attaques quotidiennes et indignes, un nombre croissant de Français a compris qu’elle était une candidate sincère et porteuse d’une réelle ambition pour la France et les Outremers où elle a obtenu des scores historiques.



Ceux qui se moquent des électeurs qui soutiennent Marine Le Pen devraient être moins méprisants et plus respectueux d’un choix qui s’exprime démocratiquement. Si Marine Le Pen connaît aujourd’hui un tel succès, elle le doit d’abord à son programme, à la pertinence de ses idées, à son écoute, à son charisme, à son courage aussi. Elle le doit également au champ de ruines laissé par les gouvernements précédents qui sont responsables de sa progression, et que les électeurs ont d’ailleurs sanctionnés, comme ils sanctionneront demain l’échec du Tapura.



Quant au candidat malheureux du Tavini Huiraatira qui appelait à se mobiliser autour de lui et qui appelle aujourd’hui à l’abstention, il n’est plus à une contradiction prêt. Son comportement est pathétique et n’a d’égal que sa perte de vitesse. Les intox à deux balles dont il est coutumier pour tenter de faire diversion traduisent sa panique. S’il existe un programme réactionnaire et dangereux que les Polynésiens doivent combattre, c’est bien celui d’Oscar Temaru et non celui de Marine Le Pen.



Emmanuel Macron est devenu le candidat des loosers. S’il est élu, il le sera par défaut et non par conviction. On ne construit pas une France forte sur un vote par dépit. Son programme n’est que du vent, il est inexistant pour l’Outremer et la Polynésie française. Voter Emmanuel Macron c’est poursuivre la politique désastreuse de François Hollande dont il est le candidat et la continuation.



Pour le Tahoera’a Huiraatira, le choix de Marine Le Pen s’impose désormais comme le seul choix qui mérite d’être soutenu par les Polynésiens, pour une Polynésie forte dans une France forte.