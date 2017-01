Surf Pro – Sunset Open : Taumata Puhetini accède au Top 100 WQS

Parole à Taumata Puhetini :



Tu as décidé de participer au WQS pour une deuxième année ?



« La première année sur le tour WQS aura été dure et aura servi d'année de "repérage". Après beaucoup de réflexion, je ne pouvais pas abandonner après une seule année. Le surf, c'est toute ma vie, ma passion, j'ai donc décidé de me lancer dans une deuxième année. Je suis dans l’état d'esprit où tout se jouera sur cette deuxième année alors je profite de ces bons moments à faire ce que j'aime le plus au monde, surfer. Chaque compétition sera importante mais cette fois je me dis qu'il y a encore plus important, c'est de ne pas oublier d'aimer ce que je fais, qui je suis et d'où je viens. »



Tu commences à prendre tes marques à Sunset ?



« Sunset Beach est une vague assez délicate à surfer. Il y a beaucoup d'eau, la vague en elle-même est puissante et la plupart du temps très agitée avec beaucoup de clapot sur l'eau et des 'bumps' qui parfois te déstabilisent et te font tomber. C'est sûr qu'a Tahiti nos vagues sont tout aussi puissantes et j'ai l'habitude de tuber, comme à Teahupo'o où j’ai remporté trois fois les Trials, mais pour être le meilleur à Sunset je pense que l'on a tous besoin d'encore plus d'expérience et de free surf là bas. J'ai tout de même réussi à démontrer nos aptitudes avec un énorme tube ‘back side’ à Sunset. La concurrence a été rude,. Ici, même sur une compétition 1,000 les meilleurs sont présents. Je suis content d'avoir eu la chance d'être allé aussi loin. »



Tes objectifs cette année ?



« Mon objectif cette année c'est d'être dans le top 100 du WQS avant le "cut" pour pouvoir ensuite scorer sur les « Primes », pour certainement terminer l'année en beauté. Je remercie mes sponsors Jeep Tahiti Sodiva, Air Tahiti Nui, Somo Surfboards, le Hui Maohi Surf Club, North Shore Surf Shop 808, Ocean Earth America, Enjoy Life Tahiti, merci à ma famille, mes beaux-parents, ma chérie Leïna et tout ceux qui me soutiennent de près ou de loin, merci même ceux qui me haïssent. Mauruuru roa tou fenua. Ua here iau ia utou. Merci à toi pour l'interview et stp un gros bisou à mon neveu Toanui. » Propos recueillis par SB