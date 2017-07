Sting reverse 100.000 euros aux réfugiés suédois

Stockholm, Suède | AFP | lundi 10/07/2017 - Le chanteur britannique Sting a annoncé lundi son intention de reverser à une association d'aide aux jeunes réfugiés en Suède l'argent du prix Polar Music qui lui a été décerné cette année.

La star de 65 ans, connue pour promouvoir les droits de l'Homme au fil de ses titres, et le musicien américain Wayne Shorter, avaient remporté le prix en février 2017 ainsi que la somme d'un million de couronnes chacun (plus de 100.000 euros).

"J'ai été très honoré d'avoir reçu le prix Polar Music cette année et c'est avec plaisir que je reverse aujourd'hui l'argent du prix au projet de jeunesse suédois Songlines", a déclaré Sting dans un communiqué publié sur le site de l'association.

Le projet Songlines vient en aide à des jeunes demandeurs d'asile principalement afghans, érythréens et syriens qui entendent s'intégrer en Suède grâce à la musique.