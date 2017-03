Séisme près de la Papouasie-Nouvelle-Guinée

Sydney, Australie | AFP | dimanche 05/03/2017 - Un séisme de magnitude 6,5 s'est produit lundi au large de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, a annoncé l'institut américain de géophysique USGS, mais il n'a pas entraîné le lancement d'une alerte au tsunami dans le Pacifique.

Le séisme a eu lieu à une profondeur de 28 kilomètres, non loin de l'île de New Britain, la principale île de l'archipel Bismarck, qui fait partie de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, a indiqué l'USGS.

Il s'est produit à environ 450 kilomètres de la capitale du pays, Port Moresby, selon cette source.

Le Centre d'alerte aux tsunamis pour le Pacifique, installé à Hawaï, a exclu la possibilité d'un tsunami important: "Sur la base de toutes les données disponibles, un tsunami destructeur à l'échelle du Pacifique n'est pas attendu", a indiqué ce centre.

L'île de New Britain (Nouvelle-Bretagne), avec une population d'environ 500.000 habitants, se trouve sur la plaque Pacifique-Australie qui fait partie de la Ceinture de feu du Pacifique, zone à forte activité sismique et volcanique en raison des frictions entre plaques tectoniques.