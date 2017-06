Séisme de magnitude 6,9 au Guatemala, au moins deux morts

Guatemala, Guatemala | AFP | mercredi 14/06/2017 - Un séisme de magnitude 6,9 a frappé tôt mercredi l'ouest du Guatemala et a été ressenti aussi dans le sud du Mexique, faisant au moins deux morts, a-t-on appris de source officielle.



La secousse a été observée à 01h29 locale (07h29 GMT) et son épicentre se situait à environ 156 km à l'ouest de Guatemala City, dans le département de San Marcos, a indiqué l'Institut de sismologie du Guatemala.



Il avait d'abord fait état d'une magnitude de 6,6, avant d'annoncer dans un nouveau bulletin qu'elle était de 6,9.



La secousse a été ressentie dans la majorité des régions du Guatemala, dont la capitale, selon les autorités.



Un homme d'environ 40 ans est mort de ses blessures après avoir été enseveli sous les débris d'une vieille église qui s'est effondrée dans le village de San Sebastian (sud-ouest), a annoncé le porte-parole de la Coordination nationale de lutte contre les catastrophes naturelles (Conred), Julio Sanchez.



Une femme aurait quant à elle succombé à un infarctus dans la ville frontalière de Malacatan, a-t-il ajouté, faisant également état de "dégâts modérés subis par des habitations dans le sud-ouest".



Les services de protection civile de l'Etat mexicain du Chiapas ont indiqué qu'une femme avait été blessée en tombant et se trouvait dans un état stable.



Les autorités mexicaines ont informé de dégâts mineurs sur des maisons et des autoroutes.



Dans un message sur Twitter, le président guatémaltèque Jimmy Morales a exhorté la population à "rester calme et sur le qui-vive en prévision de secousses secondaires".



Le Guatemala se trouve dans une zone à risques, à la convergence des plaques tectoniques caraïbe, de Cocos, et nord-américaine, auxquelles s'ajoutent des failles géologiques locales.



En 2012 et 2014, le département de San Marcos a été touché par deux tremblements de terre qui ont fait des dizaines de morts et provoqué de très importantes pertes économiques.