Saint-Tropez: Pamela Anderson ouvre un restaurant éphémère et invite Macron

Nice, France | AFP | mardi 20/06/2017 - Adepte de la Côte d'Azur, Pamela Anderson, starlette américano-canadienne reconvertie dans la défense animale, tiendra cet été un restaurant éphémère végétalien à Saint-Tropez (Var), a-t-on appris mardi auprès de l'établissement.

D'une capacité de 250 couverts, le restaurant appelé "La table du marché" ouvrira le 4 juillet pour 50 jours en partenariat avec le chef cuisinier Christophe Leroy, qui lui prête son auberge de campagne et déclinera pour elle les thèmes "végan, romantique, dolce vita et féministe", selon l'établissement.

Pamela Anderson, devenue célèbre dans la série américaine Alerte à Malibu où elle jouait une sauveteuse vêtue d'un maillot de bain rouge, sera présente "tous les jours, à l'accueil des VIP", a précisé la même source.

Depuis quelque temps, l'ancienne actrice est de plus en plus présente sur la Côte d'Azur. Marchant sur les traces de Brigitte Bardot, qui vit recluse à Saint-Tropez, Pamela Anderson, 49 ans, a fait des animaux l'un de ses autres combats et appelé le parc du Marineland d'Antibes à relâcher ses orques dans des sanctuaires marins côtiers, dans les colonnes du quotidien Nice-Matin.

Par ailleurs, l'ancienne sirène, devenue un soutien inconditionnel du fondateur de WikiLeaks Julian Assange réfugié à Londres, a lancé une invitation au président Emmanuel Macron et son épouse pour pouvoir évoquer son cas.