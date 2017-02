Projet "Le dire et l'écrire" : les carnets sont attendus avant la fin du mois

PAPEETE, 24 février 2017 - Les participants au projet d'écriture "Le dire et l'écrire" sont invités à déposer leur "carnet d'écriture" le 28 février au plus tard, à la Maison de la Culture ou dans l'une des agences OPT de Polynésie française.



En marge du 16ème salon du livre, organisé du 10 au 13 novembre dernier à la Maison de la culture, l’Association des Éditeurs de Tahiti et des îles (AETI) et Sylvie Couraud avaient proposé aux visiteurs de la manifestation de participer au projet d’écriture "Le dire et l’écrire". A cette occasion, 5000 carnets d’écriture furent distribués gratuitement pendant les 4 jours de la manifestation, puis 5000 autres dans les établissements scolaires de Tahiti et des archipels, grâce à la collaboration de l'Office des postes et télécommunications (OPT). Avec cette initiative, ce sont au total 10 000 carnets d’écriture qui ont été remis entre les mains de potentiels écrivants.



Après plus de 3 mois dédiés à l’écriture et au remplissage des carnets d'écriture, les organisateurs souhaitent signaler qu’il ne reste que quelques jours pour transmettre les cahiers remplis, en totalité ou partiellement. Les participants ont jusqu’au 28 février inclus pour faire parvenir leur carnet à la Maison de la Culture ou dans l'une des 86 agences OPT de Polynésie française.



La finalité de ce projet est l'édition de l’ensemble des écrits renvoyés, dans un livre florilège qui sera publié et distribué gratuitement aux écrivants et au public lors du prochain salon du livre de Tahiti, du 16 au 19 novembre 2017 à la Maison de la Culture.