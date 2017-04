PIRAE, le 25/04/2017 - La ministre de l’Education, en charge de la Jeunesse et des Sports, Nicole Sanquer-Fareata, a participé, mardi matin, à la présentation du championnat du monde scolaire de Beach Volley 2017, lors d’une conférence de presse organisée par l’Union de Sport Scolaire Polynésien (USSP), à l’Institut de la jeunesse et des sports (IJSPF).



C’est en octobre 2014 que l’International School Federation (ISF) a décidé de confier l’organisation des championnats du monde scolaire de Beach Volley 2017 à la Polynésie française. Un comité d’organisation a donc été créé, un an plus tôt, composé de professeurs du 1er degré et du 2nd degré, des associations sportives scolaires (USEP et CSSU), de la DGEE (Direction Générale de l’Education et de l’Enseignement) et de la Fédération Tahitienne de Volley avec le soutien de l’USSP.



Près de 300 jeunes polynésiens et adultes bénévoles seront mobilisés pour l’organisation de cet évènement. La 4ème édition de ces championnats ISF se déroulera du 27 mai au 3 juin dans les Jardins de Paofai ainsi que sur l’esplanade basse de Toata, à Papeete.



Des joueurs des Etats-Unis, de la Chine, de l’Inde, du Chili, de France, d’Allemagne, d’Italie, de Slovénie, de Lettonie, de Pologne, d’Israël, du Brésil et enfin de la Polynésie française, participeront à ce championnat. Au total, 47 équipes se rencontreront dans 6 catégories différentes, les moins de 14 ans, les moins de 16 ans et les moins de 18 ans, garçons et filles.



Les matchs se disputeront sur 4 terrains qui seront créés spécialement pour cet évènement, dont deux sur l'aire de beach soccer existant des jardins de Paofai, et deux terrains provisoires sur l'esplanade basse de Toata. Ces deux terrains annexes seront ensuite démontés et réimplantés sur le site de Aorai Tini Hau par l’IJSPF pour en faire une structure permanente de Beach soccer / Beach Volley. Des terrains d’entrainement et d’échauffement seront aménagés sur l’espace Willy Bambridge.



Deux villages ont été établis pour l’occasion : le Lycée hôtelier de Punaauia et le lycée Gauguin de Papeete où seront logées toutes les délégations. Afin d’en faire profiter toute la population de la Polynésie française mais également les familles des Pays participants, tous les matchs seront visibles, soit en direct, en streaming live ou en replay sur TNTV, partenaire officiel de l’évènement, et l’accès aux matchs sera gratuit.



La ministre en charge de la Jeunesse et des sports a souligné la volonté pour le Gouvernement de soutenir une telle manifestation car elle permet à la Polynésie française de rayonner au niveau international et représente une occasion de montrer le dynamisme du sport scolaire en Polynésie française.