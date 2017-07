Pétanque – 3e Trophée Tahiti Infos : Moorea gagne le prix spécial îles

Georges Tokoragi, secrétaire de la fédération :



C'est un moment important pour la fédération ?



« Tout à fait, c'est le grand rendez-vous annuel de la pétanque. Cela nous permet de repérer les champions. Et financièrement, c'est important aussi. Au niveau participation, on a fait mieux que l'année dernière avec 246 triplettes homme pour 2016 et 272 pour 2017. Chez les femmes, on avait 110 doublettes femme en 2016 et 132 en 2017. On a plus de 1000 personnes au total sur cet événement. »



Les participants s'habituent au boulodrome de Papara ?



« Oui, nous avons 1078 licenciés à la fédération. Les gens s'habituent, malgré la distance. Vous savez qu'il y a deux bureaux en litige. Après l'élection de Remy Aumeran, ils ont déposé un recours donc ce n'est pas encore réglé. On reste malgré tout positifs et on continue d'œuvrer pour que la pétanque se développe. »



On peut constater qu'il y a pas mal de femmes, de jeunes ?



« Oui, pour les inciter on a mis en place des primes spéciales, 15 000 Fcfp pour la meilleure équipe jeune, 60 000 Fcfp pour la meilleure triplette des îles. Nous avons cette année la participation de Bora Bora, des Marquises, des Tuamotu avec Rangiroa, de Huahine et de Moorea. Chez les femmes, il y a une prime de 40 000 Fcfp pour les meilleures femmes. Moorea a gagné le prix spécial des îles, chez les femmes comme chez les hommes. »



Un dernier mot ?



« On remercie le maire de la commune qui nous aide sur ce que l'on fait ici, merci au gouvernement qui s'est déplacé samedi pour l'ouverture et qui a également participé financièrement. Merci à tous ceux qui sont venus, pour que ce tournoi soit une réussite. »