Pêche fraîche : 12 thoniers aux Marquises en septembre

PAPEETE, le 7 avril 2017. A travers la société Big Eyes, le groupe d'Eugène Degage va baser 12 thoniers aux Marquises à partir de septembre.



Pêche, agriculture, label… La communauté de communes des îles Marquises (Codim) a adopté un plan pour créer ses emplois. Un enjeu important pour l'archipel le plus touché par le chômage (30.6% en 2012). Les maires marquisiens étaient fiers d'annoncer ce vendredi que leur travail commençait à porter ses fruits. Le groupe d'Eugène Degage va en effet à partir de septembre baser 12 thoniers dans l'archipel. Ces douze thoniers sont des navires d'occasion : trois viennent de Tahiti Nui Rava'ai et neuf viennent de la société Essor.



Tutu Tetuanui, qui représentait la société Big Eyes, du groupe Degage, a également précisé que 12 bateaux neufs devraient arriver d'ici la fin de l'année. La société compte ensuite faire travailler un certain nombre de pêcheurs marquisiens sur leur poti marara. L'objectif est ambitieux. Des négociations sont actuellement en cours avec Air Tahiti pour affréter quotidiennement un avion pour transporter six à 10 tonnes de poissons. La clientèle visée est japonaise et hawaiienne. En proposant du frais grâce au vol Air Tahiti, la société vise la vente d'un poisson de "qualité sashimi", souligne Félix Barsinas, président de la Codim.



A terme, la société de Degage souhaiterait voir installer une salle de mareyage à Nuku Hiva et Hiva Oa. En attendant un bateau usine, où sera transformé le poisson, jettera l'ancre aux Marquises. C'est l'ancien Corsaire qui va être réaménagé pour remplir cette fonciton. Le Corsaire est le navire qui a effectué des rotations entre Tahiti et les îles Sous-le-Vent dans les années 2002.



Les élus de la Codim ont effectué la semaine dernière une série de rencontres avec le gouvernement. Ils ont notamment demandé à ce qu'un plan de zonage soit établi pour la pêche. La Codim espère que l'arrivée de ces thoniers générera 600 emplois directs "sans compter en plus les emplois indirects", souligne Félix Barsinas.

Les maires souhaitent que les postes de pêcheurs soient occupées par des Marquisiens. Pour y parvenir, ils comptent mettre en place des formations de marins-pêcheurs. "16 000 Marquisiens vivent en dehors de l'archipel", met en avant Félix Barsinas. "Beaucoup de pêcheurs marquisiens qui travaillent sur des thoniers à Papeete souhaiteraient revenir ici».



La Codim compte sur le succès de cette activité pêche pour servir de tremplin à leur volonté d'implanter un aéroport international.