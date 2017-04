Paea : Encourager au devoir citoyen ou appeler à l’abstention ?

Le Président du Groupe Tavini à l’Assemblée de Polynésie s’est ému publiquement du fait que son adversaire de toujours Monsieur le Maire de PAEA ait décidé de mobiliser des moyens communaux pour livrer les cartes électorales à des administrés ne disposant pas de moyens de transports.



En Marche Polynésie pose une question simple.

Quelle attitude est la plus démocratique : encourager et faciliter l’expression populaire par le vote ou appeler à l’abstention ? (consigne du Tavini dont le président était il y a quelques semaines encore candidat à l’élection présidentielle pour laquelle il appelle aujourd’hui à l’abstention favorisant d’autant le Tahoeraa et l’extrême droite)



Pour mémoire Jacquie Graffe est élu à la mairie de Paea depuis plus de 40 ans.



Heimana GARBET

Référent pour la Polynésie

Mouvement En-Marche

enmarchepolynesie@gmail.com

https://www.facebook.com/enmarchepf/?fref=ts