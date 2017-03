Observatoire des communes : Les communes épargnent mais n'investissent pas assez

Ainsi, comme l'explique Vincent Joguet, malgré l'existence d'une épargne, les dépenses d'investissement sont en recul pour la troisième année consécutive. Elles chutent de 7% pour l'année 2015 et atteignent ainsi 5,9 milliards de Francs contre 8,2 milliards en 2013. Selon les experts de l'AFD, cette baisse de l'investissement s'expliquerait surtout par une baisse des subventions d'investissement du Pays et de l'État. " On constate que le comportement des communes suit les subventions d'investissement versées de l'État et du Pays, or ces subventions sont en baisse. Si elles mobilisaient toutes leurs recettes, elles pourraient investir davantage. Les communes remplissent leurs fonds de roulement, c’est-à-dire qu'elles épargnent sans investir pour autant. Cette épargne pourrait être utile pour investir dans l'eau, les déchets, les routes… ". En effet, les communes polynésiennes sont particulièrement dépendantes du Pays et de l'État. En effet, les subventions du Pays, de l'État ou mixtes financent environ la moitié (47%) des dépenses d'investissement. Ce taux de subventionnement influence le programme d'investissement des communes. Ainsi plutôt que de s'autofinancer et d'emprunter les communes calent leurs investissements sur les subventions. C'est pourquoi quand les subventions baissent, les investissements diminuent aussi.