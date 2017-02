Nucléaire : le "risque négligeable" supprimé de la loi Morin

pour avancer vers une mémoire collective apaisée

PARIS, 14 février 2017 - Le Parlement a définitivement adopté, mardi à Paris, la loi Egalité réelle outre-mer, dans laquelle figure un amendement supprimant la notion de risque négligeable de la loi Morin pour la reconnaissance et l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français.Le Sénat a voté mardi à l’unanimité l’article 34 nonies de la loi Egalité réelle outre-mer, validant la suppression de la notion de risque négligeable de la loi Morin, le réexamen des dossiers de demande rejetés jusqu'à ce jour et la création d'une commission de suivi de ces nouvelles dispositions, au regard de l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français. Le ministère des Outre-mer a transmis immédiatement après ce vote un communiqué saluant une loi "" qui "".Jusqu'à présent, malgré la loi Morin de 2010 sur l'indemnisation des victimes des essais nucléaires réalisés entre 1960 et 1996, et malgré diverses modifications apportées en 2013, 98 % des dossiers de demande d'indemnisation ont été rejetés, notamment au motif que le risque d’un lien entre la maladie et les impacts des essais serait inférieur à 1%, "risque négligeable". Le texte adopté définitivement mardi supprime ce verrou.Lors de son intervention à la tribune du Palais du Luxembourg, la sénatrice Lana Tetuanui a souligné qu'il "". Elle a surtout rappelé à l'assemblée les circonstances dans lesquelles le gouvernement avait consenti de recevoir l'amendement rédigé à sa demande et validé lors de la commission mixte paritaire du 6 février dernier et critiqué "L'amendement Tetuanui avait formulé dans l'article 34 nonies du projet de loi Egalité réelle outre-mer le retrait de la notion de risque négligeable de la loi Morin. Mais lors de sa présentation à l'Assemblée nationale, trois jours plus tard, le gouvernement a introduit par amendement la création d'une commission ", qui devra proposer "". Commission de suivi qui devra aussi formuler des recommandations à l’attention du gouvernement, selon la présentation qu'en avait faite à l'hémicycle la ministre des Outre-mer, Ericka Bareigts le 9 février., a déclaré mardi Lana Tetuanui à l’adresse d’Ericka Bareigts, se faisant l'écho des associations polynésiennes de défenses des victimes du nucléaire. "".Au sujet de cette nouvelle commission, Ericka Bareigts a apporté quelques précisions, en réponse à la sénatrice communiste du Nord, Michèle Demessine. Celle-ci venait de se montrer dubitative quant à la fonction réelle de cette entité nouvelle, au regard "", telles que la Commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires ou encore le Civen (Commission d'indemnisation des victimes des essais nucléaires).Ericka Bareigts a soutenu "", a rappelé la ministre des Outre-mer, en précisant que les trois amendements apportés à la loi Morin confirmaient dorénavant la suppression de la notion de risque négligeable, permettaient le réexamen des dossiers rejetés et introduisaient la création de cette fameuse commission. "".Après la séance, Lana Tetuanui s'est dite "". Selon elle, "" : "". (Ericka Bareigts est attendue vendredi 17 février à Tahiti : ndlr).Invité du Sénat à Paris à l'occasion de son passage dans la capitale, le président de l'Assemblée de Polynésie, Marcel Tuihani a également réagi au vote de mardi soir. "", a-t-il déploré.Une position finalement partagée par tous les élus ayant participé à ce vote qui s'est conclu sur un consensus, dans l'attente de la promulgation de la loi par le président de la République François Hollande.