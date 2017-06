Natation– Championnats de France Promo : Poerani Bertrand « J’ai prié pour ne pas être 4e »

Poerani Bertrand a réalisé une excellente performance le weekend du 3-4 juin dernier en remportant la médaille de bronze au 200 mètres brasse lors des championnats de France Promotionnels à Chalons-sur-Saône. Un bon résultat pour la jeune nageuse de l’Olympique de Pirae.



La jeune Tahitienne, membre de l’Olympique de Pirae, avait battu son propre record sur cette distance lors du Meeting Pearl Tour il y a trois mois. Elle réalisait ainsi un temps de 2’41’’01 qui lui aurait permis de prendre la première place aux championnats de France où elle a réalisé un temps de 2’42’’30 se plaçant ainsi à 26 centièmes de la première place. Poerani faisait partie des plus jeunes nageuses de sa catégorie. Sport Tahiti



Parole à Poerani Bertrand



Satisfaite de ce résultat ?



« Je suis très satisfaite de ce résultat, l’objectif premier était de faire un podium. Les courses étaient très serrées, toutes les filles se tenaient en 2 secondes. J’aurais pu faire première comme huitième. En finale du 200 mètres, on touche le mur à 4 et, à l’arrivée, je regarde le tableau en priant pour ne pas être 4e. »



Ton analyse de la compétition ?



« Le championnat promotionnel s’est bien passé en général. Sur 50m et 100m, je fais des bonnes séries mais je ne m’améliore pas en finale, sûrement à cause des conditions difficiles dues au décalage horaire et à l’absence d’entraîneur. Pour finir, le bilan reste très largement positif grâce à ce podium national sur une compétition toutes catégories. »



Ton prochain objectif ?



« Pour me préparer en vue des championnats de France minimes, je vais effectuer une première partie de la préparation à Tahiti. Le coach Clay et le préparateur physique Johann axent la préparation sur le 200 mètres. Merci à tous. »