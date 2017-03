Mickaël Herlemme, électricien labellisé CLCE

« Mon chemin était plus ou moins déjà tracé »,

explique Mickaël Herlemme quand on lui demande pourquoi il a choisi ce métier d’électricien. Passionné par son travail, il a même du mal à trouver les mots pour expliquer pourquoi il aime tant ça. «Le jeune homme a commencé tôt à mettre les mains dans les fusibles et autres connectiques. Son père est électricien chez MC Distribution et alors qu’il est encore au lycée, il passe ses vacances à travailler auprès de lui. Un travail saisonnier qu’il adore.Après son bac, le patron de l’entreprise lui propose un poste comme chef d’équipe. Il doit gérer deux à trois personnes sur des chantiers. Son premier gros chantier, il s’en souvient encore, c’est la direction des écoles catholiques. Au bout de deux années il est promu chargé d’affaires. Il doit faire les devis, la facturation, s’occuper de l’approvisionnement du matériel., se souvient-il. Il passe sept années à ce poste. Il se plait bien dans l’entreprise où règne une bonne ambiance.Mais MC Distribution ferme. L’entreprise ne parvient pas à passer les années difficiles de 2008, 2009, où l’économie tourne au ralenti. Mais Mickaël a déjà trouvé un autre travail : il devient chargé de clientèle chez Approvisionnement du Pacifique. Au bout de deux années, il pense que le moment est venu de devenir son propre patron. Sa vie est en plein bouleversement : il se marie, sa femme tombe enceinte. «résume-t-il. Cela faisait déjà un certain temps que l’idée lui trottait dans la tête. «Il passe deux années difficiles. Il faut se faire connaître, trouver des clients, démarcher… Mais aujourd’hui il a le sourire : «Pour lui cette réussite il la doit à la qualité de son travail mais aussi à la labellisation proposée par la CCISM : le Centre label et contrôle électrique (CLCE). Grâce à ce label, il se démarque des autres électriciens (lire encadré) et les clients ont la garantie d’un travail de qualité et respectueux des normes françaises (NF C 15-100). Le bouche à oreille a fait le reste.En devenant patenté, il a gagné cette liberté sur les horaires qui lui permet de s’occuper de sa famille et de gérer les enfants. Il faut quand même que l’entreprise tourne et il ne compte pas ses heures.