Memorial Bob 2017 : hommage musical à Marley, roi du reggae

PIRAE, le 27 janvier 2017 - Place à la sixième édition du Memorial Bob, vendredi 10 février, au Royal Tahitien. Quatre groupes locaux et Mike Love, un artiste de Hawaii qui connaît un franc succès, vont faire vibrer le public polynésien en mémoire du vénéré Bob Marley, roi du reggae.





"Nous souhaitons casser les stéréotypes qui stigmatisent particulièrement ce style de musique, genre le reggae = joint…", explique Vetea de Infinaty Tahiti Hoa Concert, qui organise ce Memorial Bob 2017. Et de poursuivre : "Il n'y a pas forcément ce type de réflexions à propos de la musique rock, par exemple. Pourtant, le reggae est fédérateur, c'est une musique qui calme les esprits." Cette sixième édition devrait encore ravir les nombreux amateurs de reggae, puisque quatre groupes emblématiques du fenua monteront sur scène, vendredi 10 février, au Royal Tahitien : Jahmaroots, Pepena, Vevo et Verua, que l'on ne présente plus.



Aussi, Vetea convie de nouveau un artiste extérieur pour un partage musical. Après avoir invité Yaniss Odua l'année dernière et Balik, le chanteur de Danakil (connu pour sa reprise "Non, je ne regrette rien" d'Edith Piaf), en 2015, il a réussi à convaincre Mike Love de participer à ce concert en hommage à Bob Marley, avant qu'il continue sa tournée aux États-Unis. "C'est une étoile montante du reggae à Hawaii. Ce chanteur excellent qui joue également de la guitare viendra à Tahiti pour la première fois, accompagné de Sam aux percussions. J'aime faire venir des étrangers qui sont peu connus mais très bons, et les faire découvrir aux Polynésiens afin que des échanges se créent entre eux." Il ajoute : "Je prépare par ailleurs deux Hinano Live cette année, avec des chanteurs des îles Cook et de Nouvelle-Zélande, et un autre événement, "Laughing Samoa". J'ai vraiment envie que le Pacifique soit bien représenté en Polynésie."