Les premières licences de pêche professionnelle 2017 examinées

PAPEETE, le 11 janvier 2016 - Mardi, la commission consultative de la pêche hautière, présidée par le ministre de la relance économique et de l'économie bleue, Teva Rohfritsch, a examiné les premières licences de pêche professionnelle de l'année 2017.



Sous la présidence du ministre de la Relance économique et de l’économie bleue, Teva Rohfritsch, la première commission consultative de la pêche hauturière de l’année s’est tenue mardi après-midi.



La commission consultative de pêche hautière a dans un premier temps dressé un bilan de l’année 2016. Ainsi, en 2016, 46 licences de pêche professionnelle ont été attribuées. Cette commission a ensuite examiné 21 demandes de licences de pêche professionnelle dont 13 licences « projet » et 8 licences « apte à naviguer », concernant 7 thoniers, 2 bonitiers et 12 poti marara à Tahiti, Moorea, Raiatea, Maupiti, Makemo et Fatu Hiva.



Cette commission a aussi été l’occasion de faire un tour d’horizon de certains dossiers en cours. Le ministre en a également profité pour aborder la venue d'experts, du 16 au 27 janvier, pour l’élaboration de la stratégie de développement de la pêche hauturière, avec également un audit auprès des armements de la pêcherie palangrière locale, entre le 16 et le 20 janvier, afin d’obtenir la certification de l’écolabel « Marine Stewardship Council » (MSC).



Le ministre a aussi fait un point sur la défiscalisation qui permettra la construction de plusieurs navires au cours des deux prochaines années.