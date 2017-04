Les fleurs des vahine l’inspirent pour faire des appareils auditifs

des appareils auditifs un accessoire aussi tendance qu’une paire de lunettes, pour valoriser les malentendants ».

Nathalie Birault porte la fleur à l’oreille. Derrière cette fleur se cache un appareil auditif. La jeune femme, malentendante, vit dans l’est de la France, près de Lyon. Diplômée des Beaux-Arts et passionnée par les bijoux, elle a été infographiste et webmaster pendant cinq. L’an dernier, elle a finalement décidé de se lancer dans l’entrepreneuriat pour faire «Nathalie Birault est malentendante depuis l’âge de 12 ans», confie-t-elle.Coquette et déjà passionnée par les bijoux, elle customise alors ses appareils auditifs en demandant des coques roses et transparentes à son audioprothésiste. « E», se souvient-elle. «i Fashion addict, j’ai rêvé de les customiser en cinq secondes, pour les assortir avec ma garde-robe, j’ai donc fait plusieurs essais pour déposer des bijoux sur mes appareils… et aujourd’hui je propose avec ma [société Odiora un système d’accroche universel qui permet de fixer un bijou très facilement.]i »En 2000, Nathalie Birault vient au fenua pour deux mois de vacancesdécrit-elle.Il faudra quelques années pour que Nathalie Birault ose se lancer pour commercialiser ses prothèses auditives customisées. Le déclic vient finalement un jour lorsqu’elle offre un de ses bijoux à une petite fille malentendanteconfie-t-elle. «Elle réalise ainsi des bijoux pour appareil auditif ornés notamment d’une fleur. Nathalie Birault décide de tester alors son concept en animant un blog de partage d’expérience entre malentendants et anime des stands dans les associations., explique-t-elle..Pour financer les frais de développement de sa société, elle multiplie les participations aux concours d’entrepreneur et dépose des dossiers dans les Fondations d’entreprise. Bientôt les fleurs écloront peut-être en nombre aux oreilles des malentendants.