Les aires marines éducatives, une préoccupation quotidienne pour les élèves de Hakaetau à Ua pou

UA POU, Le 7 mars 2017 - Aux Marquises, un concept est né en 2014, celui des aires marines éducatives. Depuis, à Ua pou, les élèves s'investissent toujours pour protéger leur environnement. Reportage dans la vallée de Hakaetau avec Pierre Tahiatohuipokao, enseignant d'une classe de primaire multi-niveaux (CP, CE1 et CE2). Dans quelques semaines il emmènera ses élèves au Chili et à l'Île de Pâques pour partager l'expérience.



Qu'est-ce qu'une aire marin éducative, que faites-vous pour elle tous les jours? " On apprend la nutrition, le mode de vie, la reproduction, les déplacements des poissons " répètent à l'unisson les élèves de la classe de Pierre Tahiatohuipokao. " On va voir les poissons dans la baie, on a même vu une murène un jour. On a mis un drapeau pour que les pêcheurs n'aillent pas pêcher. "



Dans la vallée de Hakaetau, à Ua pou, l'aire marine éducative n'est pas qu'un simple concept. C'est une sensibilisation concrète au milieu, une prise de conscience globale du fonctionnement et des menaces qui pèsent, une réflexion autour des moyens à mettre en œuvre pour protéger en amont et en aval les eaux nourricières de l'île.



Un concept marquisien



Les aires marines éducatives sont nées aux Marquises en 2014. Une conférence de presse s'est tenue le 21 août de cette année pour présenter le concept. Six aires marines éducatives ont vu le jour à cette occasion, une dans chaque île de l'archipel. Il s'agit, selon l'agence française pour la biodiversité, " d'une zone maritime littorale gérée de manière participative par une école ou un groupe d'élèves ". C'est " une démarche de gestion participative impliquant des élèves autour d'un projet d'action citoyenne de protection et de gestion du milieu marin ".



L'implication et les actions vont crescendo depuis le lancement. Pierre Tahiatohuipokao emmène ses élèves dans la baie, certains plongent, d'autres apprennent à nager pour pouvoir enfiler masque et tuba. " Depuis quelques années, on voit que le stock de poissons s'épuisent. Les élèves, il y a un an, ont assisté en direct ou presque au blanchiment des coraux qui a fait suite au dernier épisode El niño." Pour le professeur, 60% du corail est mort à ce moment-là.



Quand ils rentrent chez eux, en famille, le soir ou le week-end, ils pointent du doigt les écarts aux règles établies au niveau de l'aire marine éducative. Dans une moitié de la baie, la pêche n'est pas autorisée. " Ils sont mes yeux, ils sont les premiers à dire ce qui ne va pas. "



Les sanctions après la sensibilisation



Une nouvelle étape a été franchie il y a quelques semaines. La classe a réfléchi aux sanctions possibles. " On a parlé de Rapa et de la façon dont le conseil des sages gèrent les cas de non-respect au rahui, ils coupent l'électricité, c'est une piste que nous avons retenu. Nous avons aussi pensé confisquer les affaires de pêche, donner une amende qu'il a fallu estimer. Tout cela a donné lieu à de nombreuses discussions en classe ainsi qu'avec les pêcheurs et les membres de la société civile. " Les élèves vont faire part de leurs conclusions au conseil municipal.



Mais qui pour verbaliser? " Nous nous sommes arrêtés sur une équipe composée de deux enfants, un gendarme ou mutoi, un représentant communal. " Bientôt, la classe devrait faire une demande pour étendre la surface de l'aire marine éducative. Pierre Tahiatohuipokao parle par ailleurs de bouturage de corail.



Les élèves de la baie de la vallée Hakaetau on fait part de leurs travaux aux habitants de vallées proches. La sensibilisation fait partie du concept. "Les enfants parlent aux enfants à cette occasion, ça leur permet de gagner en confiance et de prendre conscience que le projet a des répercussions ailleurs que sur la seule baie qu'ils voient. " L'environnement est un tout. Dans cette optique, bientôt, une dizaine d'élèves se rendra au Chili et à l'Île de Pâques.