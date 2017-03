Les agents des services du Pays en mission à Ua Huka et Ua Pou

MARQUISES, le 07/03/2017 - Les agents des services du Pays basés à Taiohae, île de Nuku Hiva, étaient en tournée du 27 février au 3 mars dans les deux autres îles du groupe nord de l’archipel, à savoir, Ua Huka (lundi et mardi) et Ua Pou (mercredi, jeudi et vendredi). La délégation était composée de 2 agents de la circonscription des îles Marquises, des subdivisionnaires de la direction des affaires sociales, de la direction des affaires foncières, du service de l’urbanisme, du service de l’hygiène, à laquelle s’est joint le responsable de l’antenne de la caisse de prévoyance sociale.



Les services ont tenu une permanence pour recevoir les doléances des habitants, afin de mettre à jour diverses formalités administratives et se sont également déplacés dans les vallées. Ces missions de proximité permettent d’informer, de faciliter les démarches et le traitement de dossiers. Ce qui permet d’éviter le déplacement des administrés, soit sur l’île de Nuku Hiva, soit sur l’île de Tahiti. Les préoccupations premières des administrés concernent principalement les aides aux logements, l’accès aux dispositifs d’aide à l’emploi, les dispositifs d’aides économiques, et les dossiers de la CPS (RST…).



Depuis l’année dernière, ces tournées sont programmées à raison d’au moins une par semestre. La même opération est programmée du 20 au 25 mars pour les îles de Fatu Hiva, Tahuata et Hiva Oa dans le groupe sud de l’archipel. Le Tavana Hau du Pays, Bernard Chimin, a, également, programmé deux tournées dans l’archipel, une fin juin - début juillet et la seconde fin novembre - début décembre. Ces déplacements du tavana hau du Pays se feront également avec le tavana hau de l’Etat basé à Taiohae.



Les maires des îles visitées apprécient particulièrement ce type de tournées, ces déplacements étant l’occasion pour les particuliers de rencontrer les services du Pays. Les prochaines tournées groupe nord et groupe sud sont programmées pour le mois d’octobre.