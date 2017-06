Législatives : pas de triangulaire au second tour

PAPEETE, le 3 juin 2017 - Le premier tour des élections legislatives s'est déroulé ce samedi en Polynésie française. Ils étaient 27 candidats sur trois circonscriptions. Les premiers résultats sont tombés.



Dans la première circonscription, Maina Sage est en tête. Elle remporte 46 % des suffrages exprimés. Le candidat du Taoheraa Huiraatira, Moana Greig, arrive derrière elle avec 26 % des voix. En troisième position, on retrouve Richard Tuheiava, avec 16 % des voix.



Dans la deuxième circonscription, c'est la candidate Tapura Huiraatira, Nicole Sanquer qui arrive en tête dans cette.

Elle recueille 38 % des voix. Derrière l'actuelle ministre de l'Education arrive Teura Iriti, candidate du Tahoeraa Huiraatira, avec 24 %. En troisième position, on retrouve Tina Cross, la candidate du Tavini, qui réalise un score de 17 %.



Enfin, dans la dernière circonscription, Patrick Howell, du Tapura Huiraatira, prend la tête de ce premier tour avec 33 % des voix. L'ancien ministre de la Santé réalise 3 % de plus que Moetai Brotherson, du Tavini. Vincent Dubois, candidat orange, a récolté 28 % des voix.



Il n'y aura aucune triangulaire au deuxième tour, seulement des duels



Dans la première circonscription, Maina Sage sera opposée à Moana Greig.

Dans la deuxième circonscription, Nicole Sanquer affrontera Teura Iriti.

Dans la troisième circonscription, Patrick Howell sera face à Moetai Brotherson.