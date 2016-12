Le site du marae Maha'iatea bientôt aménagé

PAPARA, le 23 décembre 2016. Les travaux d'aménagement et de valorisation du marae Maha'iatea sont prévus pour être terminés fin janvier 2017. Situé au PK 39.2 à Papara, ce marae est le plus grand de Tahiti. Il a malheureusement été longtemps laissé à l'abandon.







Sous les conseils avisés de Mark Eddowes, spécialiste des marae de l'archipel de La Société depuis 30 ans, Emilie Perez met au jour les limites côté mer du marae Maha'iatea. Derrière elle, une pelleteuse est en train de préparer l'enrochement pour protéger le marae. Equipée d'une pelle, d'un sécateur, d'une petite pelle et d'une truelle "archéologique pas celle d'un maçon", précise-t-elle, l'archéologue qui est aussi professeur d'histoire du Moyen-âge à l'université, découvre avec émerveillement les contours de ce site unique.



Depuis le 19 décembre, Mark Eddowes effectue des fouilles sur le site. Intarissable sur le marae, il explique le caractère unique du marae, situé PK 39.2 à Papara, côté mer. "Il a été construit en 1760 sur la demande de la chef femme Purae qui était marié à Amo, du clan des Teva i Uta, la royauté de Tahiti aux temps anciens" , précise-t-il. "Purea était une femme très astucieuse et intelligente, du plus haut rang des chefs femmes de Tahiti. Purea et Amo ont eu un fils qui s'appelle Teri’irere. L'idée de Purea était de construire un marae pour introniser son fils comme ari'i rahi, l'apogée de la société polynésienne à l’époque, le chef le plus élevé. Le marae était le symbole de cette puissance familiale associé avec le dieu de la guerre 'Oro. Le but était de construire le marae le plus grand de Tahiti, avec des aspects architecturaux que l'on trouvait dans les autre marae à l'époque mais sur ce marae c'est à une échelle énorme!"



Le site va donc être aménagé et valorisé. Des arbres et végétaux qui étaient traditionnellement placés sur les marae vont être plantés. Il y aura ainsi des auti, du purau, des miro... "On va compléter l’étude de mise en valeur du site, mettre des arbres indigènes qui étaient autour des lieux sacrés aux temps anciens, l’embellir et le valoriser" , décrit Mark Eddowes. " C'est quand même un site historique très important pour la Polynésie. C'était le marae le plus grand de toutes les îles de la Société".