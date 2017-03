Le président était à Huahine ce vendredi

HUAHINE, le 10/03/2017 - Une délégation gouvernementale conduite par le Président Edouard Fritch s'est rendue, vendredi, à Huahine. Accueillie par le maire de Huahine, Marcelin Lisan, le conseil municipal et le représentant à l'Assemblée de la Polynésie française, Félix Faatau, la délégation a entrepris une série de visites sur le terrain.



Le premier chantier visité a été celui du caniveau situé à proximité du CJA (Centre pour jeunes adolescents) à Fare. En effet, à cet endroit, l'eau stagne dans le caniveau faute d'exutoire pour l’évacuation des eaux. Devant ce constat et compte-tenu de la configuration du terrain, en corail, et de sa topographie, le ministre de l'Equipement, Luc Faatau, et le maire sont tombés d’accord pour qu'une étude soit lancée et ce afin de proposer la solution qui soit la plus efficace pour l’évacuation des eaux.



Le second site visité a été celui du bassin de décantation des eaux situé à proximité de l'hôtel Lapita. L'eau est actuellement évacuée par un exutoire à la mer. De longs échanges d'ordre technique se sont tenus entre le ministre de l'Equipement, le maire et le propriétaire de l'hôtel Lapita, afin de mieux appréhender la situation. De même que pour l'exutoire des eaux du CJA, il a été décidé de réaliser une étude technique afin de trouver une solution meilleure à celle existant aujourd'hui.



L'ensemble de la délégation s'est ensuite retrouvée à la mairie de Huahine pour un long échange sur les projets communaux. Le maire a ainsi présenté l'ensemble des projets liés au développement du tourisme sur l'île, tels qu’un débarcadère pour les passagers des croisières ou l'aménagement du site des anguilles. Il a aussi été question des équipements sportifs, d’un réseau d'éclairage en LED, des constructions scolaires et d’un projet de fourniture d’eau potable.



Le président a été attentif aux multiples dossiers présentés, le maire soulignant pour sa part le fait que les priorités de la commune portent en premier lieu sur les projets à caractère touristique. Le président a indiqué qu’il soutiendra les projets utiles au développement de Huahine.