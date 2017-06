Le patron de Pacific Films prend les voiles pour Nouméa

PAPEETE, le 2 juin 2017 - Nous apprenons, via le Lions Club de Papeete, que le directeur de Pacific Films (les cinémas Concorde, Hollywood et Liberty), M. Frédéric Mourgeon, quitte le territoire après avoir passé une douzaine d'années sur le Fenua. Il repart vers le "Caillou" en voilier.



Sur cette photo il apparait avec Frédéric Baus, le Président du Lions club de Papeete, qui lui remet une nacre et une griffe, symboles d'appartenance au Lions club international. "Frédéric Mourgeon laissera un vide au sein du club. D'un naturel timide, il a fait partie des forces vives du Lions pendant neuf ans, en ayant même assuré la charge de Président. Il s'est toujours montré très sensible à la lutte contre la misère en Polynésie. Les membres du Lions Club de Papeete lui souhaitent bon vent, puisqu'il part en voilier pour gagner La Nouvelle-Calédonie" explique un communiqué du Lions Club.