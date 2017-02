Le directeur régional d'Air France reçu par Nicole Bouteau

PAPEETE, 8 février 2017 - La ministre du Tourisme, des transports internationaux, en charge des relations avec les institutions, Nicole Bouteau, poursuit ses rencontres avec les acteurs du tourisme. Elle a ainsi reçu mardi après-midi le délégué régional d’Air France en Polynésie française, Alex Hervet.



L'agence polynésienne dispose de 110 personnels partagés entre l'agence de Papeete et le personnel navigant. Air France propose depuis Paris trois vols hebdomadaires vers Papeete via Los Angeles et un quatrième en code-share avec Air Tahiti Nui.



Cette rencontre a été l'occasion d'échanger sur les projets de la compagnie qui recevra le 15 mars prochain un appareil doté de nouveaux sièges, avec également une augmentation du nombre de sièges en classe affaires, pour répondre à la demande du marché nord-américain notamment.



Les perspectives que peut offrir le partenariat solide que constitue la joint-venture conclue il y a dix ans entre Air France et Delta Airlines ont également été au centre des échanges. Ce partenariat constitue aujourd'hui le modèle le plus avancé de coopération entre compagnies aériennes. Elle permet aussi de participer à développer une meilleure visibilité de la destination à travers ce réseau.



Alex Hervet s'est dit satisfait de l'accord signé en début d'année dernière avec Air Tahiti offrant aux clients de la compagnie nationale la possibilité de réserver plus facilement leurs voyages à destination de 19 îles de Polynésie au départ des aéroports de Paris ou Los Angeles, mais également de l’ensemble du réseau mondial d’Air France et de ses partenaires. Désormais, les voyageurs peuvent réserver un billet unique depuis leur escale de départ jusqu’à leur arrivée, incluant un trajet long-courrier avec Air France et inter-îles avec Air Tahiti.



Le délégué régional d'Air France a réitéré son souhait de continuer à travailler en synergie avec les acteurs du tourisme du tourisme polynésien. C'était notamment le sens de sa participation à la journée technique organisée le 31 janvier dernier par l'association des hôtels de famille de Polynésie.



L'entretien s'est achevé avec le sujet de l'organisation prochaine de la 4ème édition du "Air France Paddle Festival", en avril prochain. La compagnie aérienne souhaiterait voir cet événement inscrit au calendrier des manifestations sportives du Pays.