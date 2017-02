Le climat des affaires se maintient

PAPEETE, le 13 février 2017. L'Institut d'émission d'outre-mer (IEOM) a publié ce lundi le climat des affaires au dernier trimestre 2016. "L’analyse des résultats de l’enquête montre qu’au quatrième trimestre 2016, les chefs d’entreprise sondés ont estimé que leur courant d’affaires était bien orienté, justifiant un accroissement de leurs effectifs". "Leur situation de trésorerie a été confortée par la revalorisation de leurs prix de vente et l’amélioration des délais de paiement de la clientèle. Pour les trois premiers mois de 2017, les chefs d’entreprise escomptent un niveau d’activité encore satisfaisant, avec des embauches à la clé, dans un contexte de stabilisation de leurs charges d’exploitation et de leur trésorerie", indique l'Institut.



Révisé à la hausse au troisième trimestre, de 114,5 à 115,0, l’indicateur de climat des affaires (ICA) aura connu une progression significative sur l’année 2016. Il s’infléchit très légèrement sur les trois derniers mois de l’année (114,2), tout en restant bien au-dessus de sa moyenne de longue période. L’optimisme affiché par les professionnels est circonscrit au dernier trimestre de l’année écoulée, leurs anticipations sur le début de 2017 apparaissant moins enthousiastes. Le tassement de l’ICA provient des moindres perspectives d’embauches au premier trimestre 2017 ; il est toutefois tempéré par les opinions positives des chefs d’entreprise sur les délais de paiement. Les intentions d’investissement à un an des chefs d’entreprise, encore globalement bien orientées, sont moins affirmées qu’au trimestre précédent.